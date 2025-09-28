Caltagirone il sovrano silenzioso della finanza italiana
Francesco Gaetano Caltagirone non è solo un imprenditore: è l'architetto di un potere che si estende ben oltre il mattone romano. A 82 anni, guida con mano ferma un impero da oltre 9 miliardi di euro, tessendo alleanze strategiche e scalando i vertici della finanza nazionale. Il suo obiettivo dichiarato – trasformare Generali in una multinazionale a sovranità italiana – non è solo retorica patriottica, ma una mossa calcolata per riportare sotto controllo domestico uno dei colossi assicurativi europei.
Caltagirone, in data odierna, facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 19 maggio 2025, ha stipulato l'atto di fusione per incorporazione in ...