tra strategia e relazioni d’affari. La forza dell’impresa. Francesco Gaetano Caltagirone non è solo un imprenditore: è l’architetto di un potere che si estende ben oltre il mattone romano. A 82 anni, guida con mano ferma un impero da oltre 9 miliardi di euro, tessendo alleanze strategiche e scalando i vertici della finanza nazionale. Il suo obiettivo dichiarato – trasformare Generali in una multinazionale a sovranità italiana – non è solo retorica patriottica, ma una mossa calcolata per riportare sotto controllo domestico uno dei colossi assicurativi europei. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Caltagirone, il sovrano silenzioso della finanza italiana