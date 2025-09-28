Call of Duty | Black Ops 7 la modalità Overload verrà presentata al Call of Duty Next
Activision ha confermato che la nuova modalità Overload di Call of Duty: Black Ops 7 verrà svelata ufficialmente nel corso del Call of Duty Next, evento in diretta streaming fissato per il 30 settembre. Si tratta di una delle novità principali del pacchetto multiplayer, che affiancherà le modalità classiche e la tradizionale modalità Zombie. Overload è una sfida 6v6 a obiettivi in cui due squadre competono per impossessarsi dell’Overload Device, un oggetto che appare in un punto centrale della mappa. Una volta conquistato, il dispositivo deve essere trasportato in una delle zone designate, situate vicino al punto di respawn della squadra avversaria. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: call - duty
Nuovo call of duty su game pass è un grande imbarazzo
Battlefield 6: la beta sorprende più di call of duty
Call of duty abbandona le skin ridicole in black ops 7 per un inizio
Activision ha pubblicato un nuovo approfondimento di Call of Duty: Black Ops 7, dedicato stavolta alla storia e ai personaggi della modalità Zombie. - facebook.com Vai su Facebook
Tra una settimana sveleremo il futuro di Call of Duty! Che cosa vuoi vedere a #CODNext?Non perderti i creator che giocheranno live e ottieni ricompense esclusive! 30 settembre ? 18:00 CEST YouTube/Twitch - X Vai su X
Call of Duty Black Ops 7: tutto sul multiplayer e sulla beta aperta - Call of Duty Black Ops 7 svela modalità, mappe e armi del multiplayer. Secondo icrewplay.com
Call of Duty: Black Ops 7 svela “Ashes of the Damned”, la nuova saga Zombi - La nuova modalità Zombi di Call of Duty: Black Ops 7 riunisce vecchi eroi e nuovi personaggi in una mappa a round enorme e ricca di segreti. Riporta icrewplay.com