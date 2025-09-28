Call of Duty | Black Ops 7 la modalità Overload verrà presentata al Call of Duty Next

Activision ha confermato che la nuova modalità Overload di Call of Duty: Black Ops 7 verrà svelata ufficialmente nel corso del Call of Duty Next, evento in diretta streaming fissato per il 30 settembre. Si tratta di una delle novità principali del pacchetto multiplayer, che affiancherà le modalità classiche e la tradizionale modalità Zombie. Overload è una sfida 6v6 a obiettivi in cui due squadre competono per impossessarsi dell’Overload Device, un oggetto che appare in un punto centrale della mappa. Una volta conquistato, il dispositivo deve essere trasportato in una delle zone designate, situate vicino al punto di respawn della squadra avversaria. 🔗 Leggi su Game-experience.it

