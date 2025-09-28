Calcit in pista | doppio mercatino c’è Zia Caterina
Arezzo, 28 settembre 2025 – U na dppietta di mercatini in compagnia del Calcit di Arezzo. Appuntamento per tutta la giornata di oggi a Castiglion Fibocchi e a Patrignone. Si terrà oggi la seconda edizione del «Mercatino dei Ragazzi» organizzato dal Calcit di Arezzo e dalla Pro Loco di Castiglion Fibocchi, in collaborazione con il Comune. Un’importante occasione di aggregazione per tutta la comunità. Appuntamento presso il Polo Scolastico Ugo Nofri. In tarda mattinata dopo le 11 e fino al pomeriggio, ci sarà anche la visita di Zia Caterina, la tassista più amata di Firenze; in realtà si chiama Caterina Bellandi e con il suo taxi Milano 25 dona serenità ai tanti bambini e loro famiglie che si recano all’Ospedale Meyer. 🔗 Leggi su Lanazione.it
MEMORIAL CHIARA VANNELLI Il ricavato sarà in parte devoluto ai progetti Calcit Valdarno. Spazio Vaggio - Via Emilia, 11 Vaggio - Castelfranco Piandiscò Sabato 20 settembre ore 15,00 Apericena - ore 19,00 ? Organizzato da Asd Spa - facebook.com Vai su Facebook
