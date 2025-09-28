Calciomercato Roma caccia all’attaccante | nel mirino torna Trossard

La Roma si prepara a un mercato invernale da protagonista. Dopo un avvio di stagione positivo nei risultati ma ancora distante dall’intensità di gioco tipica delle squadre di Gasperini, la dirigenza giallorossa è già al lavoro per rinforzare l’attacco, alla ricerca di profili capaci di portare maggiore qualità e soprattutto gol all’undici del tecnico di Grugliasco. Trossard: il belga torna nel mirino di Massara. Secondo La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi in cima alla lista è quello di Leandro Trossard. L’esterno belga dell’ Arsenal, 30 anni, era già stato nella scorsa finestra di mercato e resta un obiettivo concreto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

