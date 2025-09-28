Calciomercato Juventus, il rinnovo è in salita per il big della Nazionale: chiede garanzie, la Signora osserva e prepara l’assalto. Una porta che sembrava chiusa, un sogno di mercato che potrebbe clamorosamente riaprirsi. Dall’ Inghilterra rimbalza una notizia che accende le speranze del calciomercato Juventus: la trattativa per il prolungamento del contratto di un top player italiano con il suo club di Premier League starebbe incontrando le prime, serie difficoltà. E la Signora, forte di una rinnovata solidità economica, resta alla finestra, pronta a cogliere l’attimo. Calciomercato Juve: il sogno si chiama Sandro Tonali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, svolta a sorpresa per l’obiettivo in mediana: il rinnovo è in salita, non si esclude una sua partenza! Tutti i dettagli