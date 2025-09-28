Calciomercato Juventus svolta a sorpresa per l’obiettivo in mediana | il rinnovo è in salita non si esclude una sua partenza! Tutti i dettagli
Calciomercato Juventus, il rinnovo è in salita per il big della Nazionale: chiede garanzie, la Signora osserva e prepara l’assalto. Una porta che sembrava chiusa, un sogno di mercato che potrebbe clamorosamente riaprirsi. Dall’ Inghilterra rimbalza una notizia che accende le speranze del calciomercato Juventus: la trattativa per il prolungamento del contratto di un top player italiano con il suo club di Premier League starebbe incontrando le prime, serie difficoltà. E la Signora, forte di una rinnovata solidità economica, resta alla finestra, pronta a cogliere l’attimo. Calciomercato Juve: il sogno si chiama Sandro Tonali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juventus
Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Calciomercato Juventus: No Alla Cessione di Alberto Costa! Da Non Vendere
La Juventus è sempre attenta alle dinamiche di calciomercato e in vista del futuro si lavora già per migliorare la squadra da mettere a disposizione dell'allenatore, Igor Tudor Come riportato da TMW, resta sotto osservazione la posizione di Koopmeiners, c - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus, #Adzic alla prima da titolare è la mossa a sorpresa di Tudor contro l'#Atalanta #JuveAtalanta https://calciomercato.com/liste/juventus-adzic-alla-prima-da-titolare-e-la-mossa-a-sorpresa-di-tudor-contro-l-atalanta/blt588d46737ae30860… - X Vai su X
Calciomercato Juventus, svolta a sorpresa verso la sessione di gennaio: la dirigenza ha deciso, cederà quel big! Come cambiano i piani - Calciomercato Juventus, si va verso l’addio anticipato: il club vuole evitare il parametro zero, dalla Premier League osservano con interesse Una decisione clamorosa, ma figlia di una logica stringent ... Da juventusnews24.com
Vlahovic, svolta Juve a sorpresa: scambio anti Inter a gennaio - Vlahovic ecco la svolta Juve sul calciomercato: scambio anti Inter a gennaio con il bomber scaricato dal top club di Premier ... calciomercato.it scrive