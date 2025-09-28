Calciomercato Juventus | rinnovo in vista per l’ex obiettivo bianconero! È pronto a firmare fino al 2030 depennato il suo nome dalla lista dei desideri L’indiscrezione

Juventusnews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juventus: pronto il rinnovo per l’ex obiettivo bianconero! Firmerà fino al 2030, depennato il suo nome dalla lista dei desideri. Una beffa per le italiane, una mossa per blindare il futuro. Il Borussia Dortmund è a un passo dal rinnovare il contratto di Karim Adeyemi. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il club tedesco e l’entourage del giocatore sono vicinissimi a un accordo per un prolungamento fino al 2030. Una notizia che allontana, forse definitivamente, l’attaccante dalla Serie A. Un rinnovo “monstre” fino al 2030. Dopo un’estate in cui il suo nome è stato al centro di mille voci, il Borussia Dortmund ha deciso di accelerare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juventus rinnovo in vista per l8217ex obiettivo bianconero 200 pronto a firmare fino al 2030 depennato il suo nome dalla lista dei desideri l8217indiscrezione

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: rinnovo in vista per l’ex obiettivo bianconero! È pronto a firmare fino al 2030, depennato il suo nome dalla lista dei desideri. L’indiscrezione

In questa notizia si parla di: calciomercato - juventus

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Calciomercato Juventus: No Alla Cessione di Alberto Costa! Da Non Vendere

calciomercato juventus rinnovo vistaJuventus-Vlahovic, finisce male: ha deciso dove giocherà - E' stato il tormentone dell'ultima sessione di calciomercato estiva, ma ora si torna già a parlare tanto del futuro di Dusan Vlahovic che sembra essere arrivato alla fine del suo rapporto con la Juven ... Secondo calciotoday.it

calciomercato juventus rinnovo vistaCalciomercato Juventus: Vlahovic conteso da due società inglesi - Sul destino dell'attaccante serbo della Juventus Dusan Vlahovic la margherita resta sempre da sfogliare. Riporta calcioline.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juventus Rinnovo Vista