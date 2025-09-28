Calciomercato Juventus | rinnovo in vista per l’ex obiettivo bianconero! È pronto a firmare fino al 2030 depennato il suo nome dalla lista dei desideri L’indiscrezione

Calciomercato Juventus: pronto il rinnovo per l’ex obiettivo bianconero! Firmerà fino al 2030, depennato il suo nome dalla lista dei desideri. Una beffa per le italiane, una mossa per blindare il futuro. Il Borussia Dortmund è a un passo dal rinnovare il contratto di Karim Adeyemi. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il club tedesco e l’entourage del giocatore sono vicinissimi a un accordo per un prolungamento fino al 2030. Una notizia che allontana, forse definitivamente, l’attaccante dalla Serie A. Un rinnovo “monstre” fino al 2030. Dopo un’estate in cui il suo nome è stato al centro di mille voci, il Borussia Dortmund ha deciso di accelerare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

