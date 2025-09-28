Calciomercato Juve, un club inglese piomba su un titolarissimo: le ultime novità sulle mosse del club. Il suo status da intoccabile inizia a vacillare e, puntuali, tornano a suonare le sirene del mercato. Il futuro di Manuel Locatelli alla Juventus non è più così saldo. Dopo un avvio di stagione opaco e la panchina a sorpresa nel big match contro l’Atalanta, il centrocampista della Nazionale è finito nel mirino della Premier League, con il West Ham pronto a fare sul serio. Secondo quanto riportato dal portale inglese Caught Offside, il club londinese avrebbe individuato nel centrocampista classe ’98 il rinforzo ideale per risollevare una stagione fin qui deludente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, un club inglese piomba su un titolarissimo: quest’allenatore l’ha richiesto, ecco cosa può succedere nei prossimi mesi