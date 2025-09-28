Calciomercato Juve un club inglese piomba su un titolarissimo | quest’allenatore l’ha richiesto ecco cosa può succedere nei prossimi mesi
Calciomercato Juve, un club inglese piomba su un titolarissimo: le ultime novità sulle mosse del club. Il suo status da intoccabile inizia a vacillare e, puntuali, tornano a suonare le sirene del mercato. Il futuro di Manuel Locatelli alla Juventus non è più così saldo. Dopo un avvio di stagione opaco e la panchina a sorpresa nel big match contro l’Atalanta, il centrocampista della Nazionale è finito nel mirino della Premier League, con il West Ham pronto a fare sul serio. Secondo quanto riportato dal portale inglese Caught Offside, il club londinese avrebbe individuato nel centrocampista classe ’98 il rinforzo ideale per risollevare una stagione fin qui deludente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juve
Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui
Calciomercato Juve, Sancho farebbe di tutto pur di vestire bianconero! Comolli continua a lavorare per Conceicao ma la verità novità arriva da Douglas Luiz: svelati i piani del club
Calciomercato Juve, due calciatori alle firme: saranno il presente e il futuro dei bianconeri. I dettagli sui contratti
KOOPMEINERS E LA JUVENTUS DEVONO SALUTARSI Camillo Demichelis, a 'Juve Zone' sul canale Youtube di http://Calciomercato.it, stronca definitivamente Teun #Koopmeiners! La #Juve dovrebbe cederlo già a gennaio #Juventus - X Vai su X
Novità di calciomercato sulla Juventus Qui - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Juve, retroscena sul difensore: in estate ha declinato la proposta dei bianconeri, ora può rinnovare col suo club! - Calciomercato Juve, Moretto svela il tentativo estivo: i bianconeri si sono visti respingere l’offerta dal giocatore, che ora rinnova col suo club Un corteggiamento concreto, un tentativo importante, ... Segnala juventusnews24.com
Calciomercato Juve: risuonano le sirene dalla Premier League per Locatelli. Quattro club sulle sue tracce, l’ultimissima voce d’Oltremanica per il capitano bianconero - Ecco l’ultima indiscrezione relativa al futuro del capitano bianconero Un panchina che fa rumore, sirene inglesi che tornano a suo ... Segnala juventusnews24.com