Calciomercato Juve | risuonano le sirene dalla Premier League per Locatelli Quattro club sulle sue tracce l’ultimissima voce d’Oltremanica per il capitano bianconero
Calciomercato Juve: sirene dalla Premier League per Manuel Locatelli. Ecco l’ultima indiscrezione relativa al futuro del capitano bianconero. Un panchina che fa rumore, sirene inglesi che tornano a suonare. Il futuro di Manuel Locatelli alla Juve torna a essere in discussione. Come riportato dal portale inglese Daily Briefing, il capitano bianconero sarebbe finito nel mirino di quattro club di Premier League, con il calciomercato Juve che potrebbe valutare eventuali offerte. L’assalto della Premier: il Chelsea in prima fila. La panchina di ieri contro l’Atalanta ha riacceso le voci di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juve
Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui
Calciomercato Juve, Sancho farebbe di tutto pur di vestire bianconero! Comolli continua a lavorare per Conceicao ma la verità novità arriva da Douglas Luiz: svelati i piani del club
Calciomercato Juve, due calciatori alle firme: saranno il presente e il futuro dei bianconeri. I dettagli sui contratti
KOOPMEINERS E LA JUVENTUS DEVONO SALUTARSI Camillo Demichelis, a 'Juve Zone' sul canale Youtube di http://Calciomercato.it, stronca definitivamente Teun #Koopmeiners! La #Juve dovrebbe cederlo già a gennaio #Juventus - X Vai su X
Novità di calciomercato sulla Juventus Qui - facebook.com Vai su Facebook
Prime sirene per Bremer, la Juve tiene duro - Bremer nel mirino di Liverpool e Manchester United: il difensore brasiliano fa gola alla Premier League, la Juve dice no Le prestazioni di Bremer non sono passate inosservate in Inghilterra. Secondo tuttojuve.com
Juve: sirene tedesche per Lemina - Come riporta Sport Bild, il club neopromosso in Bundesliga è pronto a offrire 13 milioni di euro per provare a chiudere l'affare con la Juventus, che lo ha ... Si legge su calciomercato.com