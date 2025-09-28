Calciomercato Juve LIVE | Vlahovic può partire? Chi può arrivare a gennaio a centrocampo
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall'allenatore Igor Tudor.
Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui
Calciomercato Juve, Sancho farebbe di tutto pur di vestire bianconero! Comolli continua a lavorare per Conceicao ma la verità novità arriva da Douglas Luiz: svelati i piani del club
Calciomercato Juve, due calciatori alle firme: saranno il presente e il futuro dei bianconeri. I dettagli sui contratti
Calciomercato Juventus, 25 milioni per Vlahovic: Comolli ha detto sì - Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti ad assecondare le richieste di Vlahovic: addio a gennaio. Riporta juvelive.it
Calciomercato Juventus: il rinforzo per il futuro potrebbe arrivare dal Barcellona. Fissato il prezzo per acquistarlo, l’ultima voce che riguarda i bianconeri - Ecco il prezzo per acquistarlo, l’indiscrezione Una novità per il centrocampo, un’idea dalla Spagna. Secondo juventusnews24.com