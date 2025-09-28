Calciomercato Inter una big tedesca punta un obiettivo nerazzurro per il 2026! Le ultime
Calciomercato Inter, l’annuncio di Chiellini scuote il mercato: Bayern pronto all’assalto di Vlahovic, in Italia osservano Milan e Inter. Il futuro di Dusan Vlahovic è ormai scritto: l’attaccante serbo lascerà la Juventus a parametro zero. A confermarlo è stato Giorgio Chiellini, dirigente bianconero, intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Juventus-Atalanta. Una notizia che chiude definitivamente la porta a ipotesi di addio già a gennaio e che apre ufficialmente uno dei dossier più caldi del prossimo calciomercato Inter. «Vlahovic lascerà la Juventus a parametro zero», ha dichiarato Chiellini, certificando la separazione al termine della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
?#Calciomercato #Inter: #Frattesi rinnoverà, cosa c'è da sapere Vai su X
INTER ZONE: PUNTATA 50 Nuovo appuntamento con Inter Zone, la trasmissione settimanale di Calciomercato.it interamente dedicata all'Inter. Con Flaminia Laurenzi e Raffaele Amato, parliamo del momento dell'Inter, le utlime news e non solo. Ospiti Vittorio - facebook.com Vai su Facebook
L'Inter valuta Elia Caprile per il post-Sommer, la Roma pensa a Ilenikhena e Boadu per rinforzare l'attacco a gennaio - Analizziamo insieme le principali notizie di mercato sui quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 27 settembre. eurosport.it scrive
Calciomercato - Juventus, soluzione Sergej Milinkovic-Savic per rinforzare il centrocampo. Inter su Upamecano, ma c'è il Real Madrid in agguato - Il nome del serbo ex Lazio continua a rimbombare dalle parti della Continassa: SMS, da due anni in Arabia con l'Al- Secondo eurosport.it