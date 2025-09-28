Calciomercato Inter, l’annuncio di Chiellini scuote il mercato: Bayern pronto all’assalto di Vlahovic, in Italia osservano Milan e Inter. Il futuro di Dusan Vlahovic è ormai scritto: l’attaccante serbo lascerà la Juventus a parametro zero. A confermarlo è stato Giorgio Chiellini, dirigente bianconero, intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Juventus-Atalanta. Una notizia che chiude definitivamente la porta a ipotesi di addio già a gennaio e che apre ufficialmente uno dei dossier più caldi del prossimo calciomercato Inter. «Vlahovic lascerà la Juventus a parametro zero», ha dichiarato Chiellini, certificando la separazione al termine della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, una big tedesca punta un obiettivo nerazzurro per il 2026! Le ultime