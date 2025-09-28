Calciomercato Inter Stankovic decisivo in Standard Liegi-Bruges | le condizioni per un ritorno a Milano

Calciomercato Inter, Stankovic sempre più protagonista! Il centrocampista serbo migliore in campo nella vittoria del Bruges: cifre e dettagli. Prestazione da incorniciare per Aleksandar Stankovic, centrocampista serbo classe 2002 di proprietà dell’ Inter e in prestito al Club Bruges. Nella sfida contro lo Standard Liegi, terminata 1-2 per gli ospiti allo Stade Maurice Dufrasne, il giovane mediano è stato eletto “Migliore in campo” con un rating di 8.2, il più alto tra i ventidue protagonisti. La prova del centrocampista è stata totale: determinante in fase di interdizione, con recuperi e contrasti vinti a centrocampo, ma anche lucido nella costruzione del gioco, orchestrando i tempi della manovra belga. 🔗 Leggi su Internews24.com

