Calciomercato Inter in rosso | 44 milioni di passivo

Calciomercato Inter, ipotesi Dayot Upamecano a zero nel 2026: il punto Dopo la chiusura della finestra estiva di calciomercato Inter 20252026, il bilancio si è chiuso in passivo. Le cifre rese note indicano un saldo negativo di circa 44 milioni di euro, un disavanzo che riflette la precisa strategia adottata dalla L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter in rosso: 44 milioni di passivo

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

?#Calciomercato #Inter: #Frattesi rinnoverà, cosa c'è da sapere - X Vai su X

INTER ZONE: PUNTATA 50 Nuovo appuntamento con Inter Zone, la trasmissione settimanale di Calciomercato.it interamente dedicata all'Inter. Con Flaminia Laurenzi e Raffaele Amato, parliamo del momento dell'Inter, le utlime news e non solo. Ospiti Vittorio - facebook.com Vai su Facebook

“Andava cambiata tutto, invece sono arrivate soltanto riserve. Non c’è uno che salta l’uomo”: Bergomi stronca l’Inter - “L’Udinese ha soffocato le fonti di gioco dell’Inter, questa fisicità ha messo in difficoltà Sucic, Calhanoglu e tutto il centrocampo nerazzurro. Segnala ilfattoquotidiano.it

Calciomercato live oggi: Piccoli a Firenze, Elmas vicino al Napoli, Krstovic all'Atalanta - Dopo essere stato multato per il suo comportamento, Ademola Lookman, rientrato ieri a Zingonia dopo due settimane esatta dalla sua fuga, si allenerà a parte fino all'inizio del campionato. Secondo ilmessaggero.it