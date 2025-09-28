Calciomercato Inter difesa da rifondare L’ipotesi dell’esperto di mercato | colpo in arrivo già a gennaio!

Internews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Inter, difesa da rifondare. Possibile rinforzo già nel mercato invernale, con De Vrij e Acerbi in scadenza? L’ipotesi. La prossima estate si preannuncia caldissima per l’ Inter, che dovrà affrontare un profondo ricambio generazionale. Diversi giocatori sono ormai a fine ciclo e la dirigenza dovrà intervenire con decisione per garantire continuità tecnica e competitività. Ma non è escluso che i nerazzurri provino a muoversi in anticipo, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su TMW, a gennaio potrebbero esserci sviluppi importanti: «A gennaio se ci dovesse essere l’occasione giusta potrebbe essere fatto un tentativo per un difensore, in considerazione anche del fatto che sia De Vrij che Acerbi sono in scadenza di contratto». 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter difesa da rifondare l8217ipotesi dell8217esperto di mercato colpo in arrivo gi224 a gennaio

© Internews24.com - Calciomercato Inter, difesa da rifondare. L’ipotesi dell’esperto di mercato: colpo in arrivo già a gennaio!

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

calciomercato inter difesa rifondareInter, investimento in difesa: rivelazione da Barcellona sulle cifre - La rivoluzione dell'Inter passa certamente dalla difesa e questa arriverà grazie al grande investimento in programma per Marotta. Riporta calciotoday.it

calciomercato inter difesa rifondareUpamecano all’Inter, pazza idea per la difesa: parte l’assalto! - Il grande sogno dell'Inter per il dopo Acerbi si chiama Dayot Upamecano, difensore del Bayern Monaco in ... Si legge su fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Difesa Rifondare