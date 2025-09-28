Calciomercato Inter difesa da rifondare L’ipotesi dell’esperto di mercato | colpo in arrivo già a gennaio!

Calciomercato Inter, difesa da rifondare. Possibile rinforzo già nel mercato invernale, con De Vrij e Acerbi in scadenza? L’ipotesi. La prossima estate si preannuncia caldissima per l’ Inter, che dovrà affrontare un profondo ricambio generazionale. Diversi giocatori sono ormai a fine ciclo e la dirigenza dovrà intervenire con decisione per garantire continuità tecnica e competitività. Ma non è escluso che i nerazzurri provino a muoversi in anticipo, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su TMW, a gennaio potrebbero esserci sviluppi importanti: «A gennaio se ci dovesse essere l’occasione giusta potrebbe essere fatto un tentativo per un difensore, in considerazione anche del fatto che sia De Vrij che Acerbi sono in scadenza di contratto». 🔗 Leggi su Internews24.com

