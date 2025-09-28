Calciomercato Inter | Akanji ha già convinto tutti Presa questa decisione

sul futuro del difensore svizzero arrivato al City Un impatto immediato, devastante. Manuel Akanji non ha avuto bisogno di tempo per adattarsi: si è preso l’Inter in poche settimane, diventando un pilastro insostituibile della difesa di Cristian Chivu. Arrivato nell’ultimo giorno di mercato dal Manchester City, nell’operazione che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato inter akanji haAkanji ha già convinto: Inter verso il riscatto dal Manchester City anche se non scatta l'obbligo - Akanji infatti era arrivato all'Inter dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto, che può però trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. msn.com scrive

calciomercato inter akanji haUltim’ora Inter, Akanji è già un idolo: decisione presa dei nerazzurri - Akanji è il primo degli innesti nuovi nel reparto difensivo: la prossima stagione, infatti, l’Inter dovrà rimpiazzare sia Acerbi che De Vrij, in scadenza di contratto proprio a giugno 2026. Secondo spaziointer.it

