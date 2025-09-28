Calciomercato Inter | Akanji ha già convinto tutti Presa questa decisione

sul futuro del difensore svizzero arrivato al City Un impatto immediato, devastante. Manuel Akanji non ha avuto bisogno di tempo per adattarsi: si è preso l’Inter in poche settimane, diventando un pilastro insostituibile della difesa di Cristian Chivu. Arrivato nell’ultimo giorno di mercato dal Manchester City, nell’operazione che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter: Akanji ha già convinto tutti. Presa questa decisione

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

