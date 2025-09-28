Calciomercatocom – Inter Chivu su Esposito | Andiamoci piano o lo bruceremo

2025-09-27 21:49:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’allenatore ha commentato il primo gol in Serie A del classe 2005, spegnendo i riflettori: “Non bisogna mettergli pressioni o avere aspettative” Se c’è una partita che Pio Esposito ricorderà per sempre è quel Cagliari-Inter giocato contro il fratello Sebastiano, davanti a mamma e papà. Ma oltre a essere un derby di famiglia, in quella partita l’attaccante nerazzurro ha segnato anche il suo primo gol in Serie A. La squadra di Chivu vince 2-0 con Lautaro che sblocca la gara e il classe 2005 che la chiude, nel post partita l’allenatore dell’Inter ha parlato così di Pio Esposito, spegnendo i riflettori su di lui: “E’ un 2005 e non bisogna mettergli pressione o avere troppe aspettative, bisogna andarci piano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

