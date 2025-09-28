Calcio serie C il Perugia sarà in ritiro da martedì

Perugiatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Perugia le prova tutte per combattere la pericolosa crisi in cui è precipitato e decide di mandare la squadra in ritiro.Sembrava che in un primo tempo questa ipotesi non fosse attuabile, almeno a giudicare dalle parole di Meluso nella conferenza stampa post gara, ma non sarà così. La misura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

