Calcio serie C il Perugia sarà in ritiro da martedì

Il Perugia le prova tutte per combattere la pericolosa crisi in cui è precipitato e decide di mandare la squadra in ritiro.Sembrava che in un primo tempo questa ipotesi non fosse attuabile, almeno a giudicare dalle parole di Meluso nella conferenza stampa post gara, ma non sarà così. La misura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: calcio - serie

Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"

Calcio dilettanti: ufficiali le date di campionati e coppa. La Serie D inizierà il 7 settembre. Eccellenza e Promozione: via il 14

Calcio Serie C. Filippis resta alla Pianese: "Qui tutti i presupposti per fare ancora bene»

Calcio serie B, notte fonda per il Mantova: al Martelli il Frosinone vince per 5 a 1 https://www.altramantova.it/it/news/sport/calcio/41602-calcio-serie-b-notte-fonda-per-il-mantova-al-martelli-il-frosinone-vince-per-5-a-1.html - facebook.com Vai su Facebook

Hernanes: "Sento dire continuamente che Chivu non deve imitare il passato. Ma che c'è di male a imitare? Io imitavo i miei giocatori preferiti. Devi imitare le cose buone e poi mettere il tuo tocco. L'Inter gioca il calcio migliore della Serie A e sta tornando" Vai su X

Calcio serie C, il Perugia continua a perdere e i tifosi lo contestano fuori dallo stadio - Tutto si è svolto all'insegna della civiltà e senza incidenti. Scrive perugiatoday.it

Calcio serie C, per il Perugia è crisi nera. Meluso: "Chiediamo scusa ai tifosi" - Anche il capitano di giornata Dell'Orco non sa darsi pace: "Momento frustrante, non riusciamo a tradurre in risultati il lavoro che facciamo" ... Lo riporta perugiatoday.it