Calcio Serie A | Sassuolo-Udinese 3-1

15.00 Seconda vittoria stagionale del Sassuolo di Grosso, che risale la classifica battendo 3-1 l'Udinese al 'Mapei'. Muric salva subito su Zaniolo (5'), poi micidiale uno-due neroverde: bella ripartenza conclusa dall'imparabile sinistro di Laurientè (8'), che al 12' serve l'assist del raddoppio a Ismael Koné Un arbitro Perenzoni non troppo in forma concede due rigori agli ospiti ma li revoca col Var. Udinese che però al 55' accorcia col tap-in di Davis dopo una respinta di Muric su Atta. Iannoni di testa fa tris all'81' e chiude il match. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: calcio - serie

Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"

Calcio dilettanti: ufficiali le date di campionati e coppa. La Serie D inizierà il 7 settembre. Eccellenza e Promozione: via il 14

Calcio Serie C. Filippis resta alla Pianese: "Qui tutti i presupposti per fare ancora bene»

Calcio serie B, notte fonda per il Mantova: al Martelli il Frosinone vince per 5 a 1 https://www.altramantova.it/it/news/sport/calcio/41602-calcio-serie-b-notte-fonda-per-il-mantova-al-martelli-il-frosinone-vince-per-5-a-1.html - facebook.com Vai su Facebook

Hernanes: "Sento dire continuamente che Chivu non deve imitare il passato. Ma che c'è di male a imitare? Io imitavo i miei giocatori preferiti. Devi imitare le cose buone e poi mettere il tuo tocco. L'Inter gioca il calcio migliore della Serie A e sta tornando" Vai su X

Il Sassuolo ritrova la vittoria contro l'Udinese: Laurienté la sblocca, Koné raddoppia e Iannoni la chiude - Il risultato del lunch match della quinta giornata di Serie A: Grosso può sorridere, a Runjaic non basta il gol di Davis nella ripresa ... Lo riporta corrieredellosport.it

Sassuolo, tris all'Udinese. A segno anche Laurienté, Grosso batte Runjaic - I neroverdi hanno sbloccato il risultato all'8' minuto con Laurienté e poi hanno raddoppiato al 12' con Kone. Come scrive tuttosport.com