Calcio Serie A | Sassuolo-Udinese 3-1

15.00 Seconda vittoria stagionale del Sassuolo di Grosso, che risale la classifica battendo 3-1 l'Udinese al 'Mapei'. Muric salva subito su Zaniolo (5'), poi micidiale uno-due neroverde: bella ripartenza conclusa dall'imparabile sinistro di Laurientè (8'), che al 12' serve l'assist del raddoppio a Ismael Koné Un arbitro Perenzoni non troppo in forma concede due rigori agli ospiti ma li revoca col Var. Udinese che però al 55' accorcia col tap-in di Davis dopo una respinta di Muric su Atta. Iannoni di testa fa tris all'81' e chiude il match. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

