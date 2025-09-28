Calcio Roma-Verona 2-0 | giallorossi in testa alla classifica

Roma, 28 set. (askanews) – Vince ancora la Roma di Gian Piero Gasperini. Vince e convince, contro un Hellas Verona comunque volenteroso e sempre dentro la partita. All’Olimpico la sfida delle 15 finisce 2-0 in favore dei giallorossi con reti, una per tempo, di Artem Dovbyk nel primo e di Matias Soule nel secondo. Nella prima frazione partono fortissimo i giallorossi che dopo 7 minuti sono già avanti grazie all’incornata di Dovbyk, bravo a prendere posizione e impattare un cross morbido di Celik dalla trequarti. Il Verona però reagisce e si crea due ottime occasioni con Gift Orban che però non è preciso, colpendo anche una clamorosa traversa a porta spalancata e Svilar battuto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it