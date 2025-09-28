Calcio risultati serie A | il Lecce aggancia le ultime

Ildenaro.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 28 set. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie a dopo Lecce-Bologna 2-2 Quinta giornata. Como-Cremonese 1-1, Juventus-Atalanta 1-1, Cagliari-Inter 0-2, Sassuolo-Udinese 3-1, Pisa-Fiorentina 0-0, Roma-Verona 2-0, Lecce-Bologna 2-2, ore 20.45 Milan-Napoli, lunedì 29 settembre ore 18.30 Parma-Torino, ore 20.45 Genoa-Lazio. Classifica: Napoli, Roma 12, Juventus 11, Milan, Cremonese, Atalanta, Inter 9, Como 8, Cagliari, Udinese, Bologna 7, Sassuolo 6, Torino 4, Lazio, Verona, Fiorentina 3, Genoa, Parma, Pisa, Lecce 2. Sesta giornata: venerdì 3 ottobre ore 20.45 Verona-Sassuolo, sabato 4 ottobre ore 15 Lazio-Torino, Parma-Lecce, ore 18 Inter-Cremonese, ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

calcio - risultati

