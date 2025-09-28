Calcio risultati serie A | il Lecce aggancia le ultime
Roma, 28 set. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie a dopo Lecce-Bologna 2-2 Quinta giornata. Como-Cremonese 1-1, Juventus-Atalanta 1-1, Cagliari-Inter 0-2, Sassuolo-Udinese 3-1, Pisa-Fiorentina 0-0, Roma-Verona 2-0, Lecce-Bologna 2-2, ore 20.45 Milan-Napoli, lunedì 29 settembre ore 18.30 Parma-Torino, ore 20.45 Genoa-Lazio. Classifica: Napoli, Roma 12, Juventus 11, Milan, Cremonese, Atalanta, Inter 9, Como 8, Cagliari, Udinese, Bologna 7, Sassuolo 6, Torino 4, Lazio, Verona, Fiorentina 3, Genoa, Parma, Pisa, Lecce 2. Sesta giornata: venerdì 3 ottobre ore 20.45 Verona-Sassuolo, sabato 4 ottobre ore 15 Lazio-Torino, Parma-Lecce, ore 18 Inter-Cremonese, ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: calcio - risultati
Mourinho attacca il calcio moderno: «Vive di immagine, non di risultati. Non ho ancora vinto in Turchia, ma…»
Calcio Le squadre lunigianesi si preparano all’inizio stagione. Entusiamo intorno al Mulazzo : "Miglioreremo i risultati passati»
Il calcio europeo valuterà Conte per i risultati, per il gioco, ora ammirato solo come brutto e vincente (Corbo)
CALCIO | In campo anche la Juniores e i Giovanissimi: ecco i risultati! #weareantal - facebook.com Vai su Facebook
Reposted: @PadovaCalcioSG : Risultati Settore Giovanile 13/14 Settembre 2025 padovacalcio.it/risultati-sett… https://t.co/LF2ltLaXgy - X Vai su X
Calcio, risultati serie A: il Lecce aggancia le ultime - Napoli, lunedì 29 settemb ... askanews.it scrive
DIRETTA Serie A, Lecce-Bologna: segui la cronaca LIVE - it con la cronaca testuale in tempo reale della partita ... Come scrive calciomercato.it