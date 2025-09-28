Calcio Pisa-Fiorentina 0-0 nel derby dell’Arno
Roma, 28 set. (askanews) – Il Derby dell’Arno, tornato in Serie A dopo 34 anni, finisce 0-0 tra Pisa e Fiorentina. Partenza sprint dei nerazzurri, con Nzola che colpisce la traversa e Kean vicino al gol per i viola. Dopo un avvio sofferto, la squadra di Italiano prende campo ma trova sulla sua strada un attento Semper. Nella ripresa, dopo l’infortunio di Aebischer e l’ingresso del debuttante Hojholt, cresce la Fiorentina: Kean segna due volte ma è sempre in fuorigioco. Al 71? il sinistro di Meister illude l’Arena Garibaldi, ma il VAR annulla per tocco di mano. Poco dopo proteste per un sospetto rigore non concesso al Pisa per mani di Pongracic. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: calcio - pisa
Dal 5 al 7 settembre a Pisa arriva ‘Goal! Festival’: il calcio raccontato tra cultura, sport e spettacolo
Idrissa Touré: «Ero un pazzo, ora sono maturo. Gilardino mi fa vedere il calcio con altri occhi. Al mio arrivo a Pisa mi ha “salvato” un poliziotto tifoso»
Pisa, primo assaggio di grande calcio. Paura, errori e poi un bel secondo tempo
LA PROBABILE FORMAZIONE DI ? PISA-FIORENTINA #acffiorentina #fiorentina #calcio #pisasportingclub #firenzetv - facebook.com Vai su Facebook
In occasione del calcio di rigore concesso al Pisa #Beukema alza la gamba sinistra per cercare di intercettare la palla e la posizione del braccio dx è perfettamente congrua al movimento e all’equilibrio, il giocatore del Pisa lo anticipa e il pallone da distanza r Vai su X
La Fiorentina frena anche a Pisa: il derby finisce 0-0. Il Var annulla un gol a Meister - La squadra di Stefano Pioli non riesce a portare a casa la vittoria contro la formazione di Gilardino: pericoloso Kean in più di un'occasione ... Riporta corrieredellosport.it
Pisa-Fiorentina 0-0, rivivi la diretta testuale del match raccontata da FirenzeViola.it - Dodo parre in contropiede, serve Dzeko che gira di prima per Kean. Scrive firenzeviola.it