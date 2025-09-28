Calcio Pisa-Fiorentina 0-0 nel derby dell’Arno

Roma, 28 set. (askanews) – Il Derby dell’Arno, tornato in Serie A dopo 34 anni, finisce 0-0 tra Pisa e Fiorentina. Partenza sprint dei nerazzurri, con Nzola che colpisce la traversa e Kean vicino al gol per i viola. Dopo un avvio sofferto, la squadra di Italiano prende campo ma trova sulla sua strada un attento Semper. Nella ripresa, dopo l’infortunio di Aebischer e l’ingresso del debuttante Hojholt, cresce la Fiorentina: Kean segna due volte ma è sempre in fuorigioco. Al 71? il sinistro di Meister illude l’Arena Garibaldi, ma il VAR annulla per tocco di mano. Poco dopo proteste per un sospetto rigore non concesso al Pisa per mani di Pongracic. 🔗 Leggi su Ildenaro.it