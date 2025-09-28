Calcio Napoli sconfitto ma che sfortuna! Milan Napoli 2-1

2anews.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salemaekers, Pulisic e De Bruyne firmano le reti. Prima mezz’ora horror. Il Calcio Napoli resta primo ma in compagnia di Milan e Roma. Partita che nasce sotto i peggiori auspici: Non solo le assenze di Buongiorno e Rrhamani, Conte deve fare a meno anche di Olivera e Spinazzola e si ritrova, in una partita così, . 🔗 Leggi su 2anews.it

calcio napoli sconfitto ma che sfortuna milan napoli 2 1

© 2anews.it - Calcio Napoli sconfitto ma che sfortuna! Milan Napoli 2-1

In questa notizia si parla di: calcio - napoli

Dimaro, amichevole Calcio Napoli-Arezzo 0-2. Azzurri con troppi carichi di lavoro

TS – “2-3 anni e il calcio in Italia scompare. Champions al Napoli, serve…”

Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming

calcio napoli sconfitto sfortunaNapoli sconfitto in dieci dal Manchester City, l’espulsione di Di Lorenzo ha cambiato tutto - Sul risultato c'è il segno di Haaland: provoca il "rosso" per il capitano dei partenopei ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Napoli Sconfitto Sfortuna