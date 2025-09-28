Calcio l’Italia vince di misura con l’Australia e parte bene ai Mondiali Under 20
Buona la prima per l’Italia di Carmine Nunziata, che fatica forse più del previsto ma batte 1-0 l’Australia nel match d’esordio ai Campionati Mondiali Under 20 di calcio 2025. Decisivo per il successo azzurro allo stadio ‘Elías Figueroa Brander’ di Valparaíso (in Perù) il rigore trasformato al 10? dal capitano Mattia Mannini, che proietta la nostra Nazionale giovanile in vetta al girone D in attesa dell’altra sfida tra Argentina e Cuba. Avvio positivo per l’Italia, che sblocca la partita dopo 10 minuti su calcio di rigore grazie a Mattia Mannini. I ragazzi del CT Carmine Nunziata continuano a macinare gioco e si procurano qualche potenziale occasione da rete, senza però riuscire a trovare il raddoppio. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: calcio - italia
LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120?
Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale
Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra
? | COPPA ITALIA Venezia Calcio 1985 ? Real Vicenza Domenica 28 Sttembre 2025 Ore 16.00 Stadio Nereo Rocco - Marcon Ingresso: 5 € Diretta Live: https://bit.ly/4843Dic #womenteam #weareveneziacalcio19 - facebook.com Vai su Facebook
Marotta ha ottenuto la Laurea magistrale Honoris Causa in “Marketing e mercati globali”. Nell'occasione il Presidente dell'Inter ha parlato dei problemi del calcio italiano: "In Italia vedo un vero campione che è Luka Modric, ma è arrivato a 40 anni. Abbiamo un - X Vai su X