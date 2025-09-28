Calcio l’Italia vince di misura con l’Australia e parte bene ai Mondiali Under 20

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buona la prima per l’Italia di Carmine Nunziata, che fatica forse più del previsto ma batte 1-0 l’Australia nel match d’esordio ai Campionati Mondiali Under 20 di calcio 2025. Decisivo per il successo azzurro allo stadio ‘Elías Figueroa Brander’ di Valparaíso (in Perù) il rigore trasformato al 10? dal capitano Mattia Mannini, che proietta la nostra Nazionale giovanile in vetta al girone D in attesa dell’altra sfida tra Argentina e Cuba. Avvio positivo per l’Italia, che sblocca la partita dopo 10 minuti su calcio di rigore grazie a Mattia Mannini. I ragazzi del CT Carmine Nunziata continuano a macinare gioco e si procurano qualche potenziale occasione da rete, senza però riuscire a trovare il raddoppio. 🔗 Leggi su Oasport.it

calcio l8217italia vince di misura con l8217australia e parte bene ai mondiali under 20

© Oasport.it - Calcio, l’Italia vince di misura con l’Australia e parte bene ai Mondiali Under 20

In questa notizia si parla di: calcio - italia

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120?

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale

Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra

Cerca Video su questo argomento: Calcio L8217italia Vince Misura