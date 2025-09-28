Calcio inizia il Mondiale U20 | oggi l’esordio dell’Italia di Nunziata

Oggi l’esordio dell’Italia nei Mondiali U20 di Cile. Dalle ore 22:00, gli Azzurrini giocheranno contro l’Australia. Torna il Mondiale Under 20 di calcio. Dopo l’edizione del 2023 in programma dal 20 maggio all’11 giugno in Argentina – in cui gli Azzurrini hanno perso in finale contro l’Uruguay -, l’Italia cerca il riscatto. La selezione Azzurra, guidata ancora da Carmine Nunziata, prova a lasciare il segno già da stasera, nell’esordio contro l’Australia. Mondiali U20, il gruppo dell’Italia e i convocati di Nunziata. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo D, insieme a Australia, Cuba e i padroni di casa dell’Argentina. 🔗 Leggi su Sportface.it

