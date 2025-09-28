Calcio il Napoli cade a San Siro e viene raggiunto in vetta da Milan e Roma in Serie A
Vanno ufficialmente in archivio altre cinque partite valevoli per la quinta giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile, in attesa dei posticipi del lunedì Parma-Torino e Genoa-Lazio. La notizia della domenica è sicuramente il primo passo falso del Napoli campione in carica, che perde lo scontro diretto con il Milan a San Siro venendo raggiunto dai rossoneri e anche dalla Roma in vetta al campionato con 12 punti. La squadra di Massimiliano Allegri colleziona così la quarta affermazione di fila dopo la sconfitta shock al debutto con la Cremonese, battendo il Napoli per 2-1 con i gol nel primo tempo di Saelemaekers e Pulisic e difendendo strenuamente il vantaggio nonostante l’espulsione di Estupiñan ed il rigore a segno di De Bruyne al 60?. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: calcio - napoli
Dimaro, amichevole Calcio Napoli-Arezzo 0-2. Azzurri con troppi carichi di lavoro
TS – “2-3 anni e il calcio in Italia scompare. Champions al Napoli, serve…”
Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming
L’entusiasmo a Napoli, dopo la grandissima vittoria in casa dell’Atalanta, è schizzato alle stelle Sono loro i favoriti per lo scudetto? ? ©? Riccardo De Luca #sscnapoli #seriea #conte #calcio #napoli - facebook.com Vai su Facebook
L’uomo dei gol last-minute vince il POTM powered by @MSC_Crociere di agosto! Leggi la news https://sscnapoli.it/anguissa-vince-il-potm-di-agosto/… #ProudToBeNapoli - X Vai su X
Calcio, il Napoli cade a San Siro e viene raggiunto in vetta da Milan e Roma in Serie A - Vanno ufficialmente in archivio altre cinque partite valevoli per la quinta giornata della Serie A 2025- Come scrive oasport.it
Il Napoli cade a San Siro: il Milan vince 2-1 e aggancia gli azzurri in vetta (con la Roma) - Gli uomini di Conte la riaprono nella ripresa con un rigore trasformato da De ... Si legge su napoli.repubblica.it