calcio il napoli cade a san siro e viene raggiunto in vetta da milan e roma in serie a

Vanno ufficialmente in archivio altre cinque partite valevoli per la quinta giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile, in attesa dei posticipi del lunedì Parma-Torino e Genoa-Lazio. La notizia della domenica è sicuramente il primo passo falso del Napoli campione in carica, che perde lo scontro diretto con il Milan a San Siro venendo raggiunto dai rossoneri e anche dalla Roma in vetta al campionato con 12 punti. La squadra di Massimiliano Allegri colleziona così la quarta affermazione di fila dopo la sconfitta shock al debutto con la Cremonese, battendo il Napoli per 2-1 con i gol nel primo tempo di Saelemaekers e Pulisic e difendendo strenuamente il vantaggio nonostante l’espulsione di Estupiñan ed il rigore a segno di De Bruyne al 60?. 🔗 Leggi su Oasport.it

