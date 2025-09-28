Calcio | è morto Carlo Sassi il giornalista che inventò la moviola Cominciò con un gol-fantasma di Rivera

28 set 2025

Avrebbe compiuto 96 anni mercoledì primo ottobre. Se n'è andato, oggi 28 settembre 2025, Carlo Sassi, il giornalista Rai che inventò la moviola nel calcio. Ebbe l'intuizione dopo un gol fantsma di Gianni Rivera in un derby Milan-Inter, nel 1966. Poi la sua intuizione diventò il piatto forte, anno dopo anno, della Domenica sportiva L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

