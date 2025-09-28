Calcio e fair play a 15 anni | prima segnano in fuorigioco poi l’autogol per sportività
Bologna, 28 settembre 2025 – È una storia di fair play e sportività tra giovanissimi, quella che arriva dalla partita Persicetana-Barca Casteldebole, valida per il campionato Under 15 del girone B provinciale. La squadra ospite, dopo aver segnato un gol in palese fuorigioco, dietro a un evidente errore dell’arbitro, ha deciso di pareggiare i conti a modo suo: l’allenatore, infatti, ha subito chiamato attorno a sé i ragazzi non per congratularsi, né per aggiustare la formazione in campo, ma con un ordine preciso: segnare nella propria porta per ristabilire la parità dopo quella chiara ingiustizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: calcio - fair
“Fare calcio giovanile oggi”, la serata del Fair Play Toscana alle Pavoniere
Associazione calcio fair play. Tra presente e futuro, quante iniziative per il giovanile e la Partita Applaudita
Premio FAIR PLAY Finale Nazionale di Calcio a 5 allo studente GABRIELE RIGHI della classe IV BB dell' Istituto di Istruzione Superiore "C. Rosatelli" di Rieti - facebook.com Vai su Facebook
Calcio e fair play a 15 anni: prima segnano in fuorigioco, poi l’autogol per sportività - Un papà: “Grande gesto, i ragazzi si ricorderanno di queste giornata per molto tempo” ... msn.com scrive
Associazione calcio fair play. Tra presente e futuro, quante iniziative per il giovanile e la Partita Applaudita - L’Associazione Calcio Fair Play protagonista di diverse iniziative a favore di un corretto stile di vita, con particolare riferimento ... msn.com scrive