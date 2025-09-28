Calcio a 5 | Active Network e Meta Catania si impongono nei posticipi della prima giornata della Serie A

La prima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è ufficialmente andata in archivio, con gli ultimi due posticipi che hanno completato l’agenda del turno inaugurale del massimo Campionato Italiano di futsal. Nella prima partita l’Active Network ha strapazzato 5-1 la Fortitudo Pomezia: reti di Pina, Curri, Degan e doppietta di Cesaroni per i padroni di casa, con gli ospiti invece andati sul tabellino grazie al gol della bandiera di Lopes. Più combattuto invece l’esordio dei campioni d’Italia della Meta Catania: i siciliani hanno faticato e non poco per imporsi 3-4 sul campo del Global Work Capurso. 🔗 Leggi su Oasport.it

