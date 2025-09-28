Calcio a 5 | Active Network e Meta Catania si impongono nei posticipi della prima giornata della Serie A
La prima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è ufficialmente andata in archivio, con gli ultimi due posticipi che hanno completato l’agenda del turno inaugurale del massimo Campionato Italiano di futsal. Nella prima partita l’Active Network ha strapazzato 5-1 la Fortitudo Pomezia: reti di Pina, Curri, Degan e doppietta di Cesaroni per i padroni di casa, con gli ospiti invece andati sul tabellino grazie al gol della bandiera di Lopes. Più combattuto invece l’esordio dei campioni d’Italia della Meta Catania: i siciliani hanno faticato e non poco per imporsi 3-4 sul campo del Global Work Capurso. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: calcio - active
#SerieAFutsal KINTO, prima giornata: Active Network Futsal di ripresa, il derby è tuo. Battuta la Fortitudo Pomezia 1957 http://calcioa5live.com/?com=articolo&id=140151… #Calcioa5Live - X Vai su X
Migliora il tuo stile di vita attivo con Vital Proteins Collagen Active Complex! Supporta muscoli, ossa e articolazioni, grazie a 10 g di collagene per porzione, magnesio per la funzionalità muscolare, calcio e zinco per le ossa, vitamina C, B2 e B6 per l'energia! - facebook.com Vai su Facebook
L'Active si aggiudica il primo derby laziale della stagione: Pomezia steso 5-1 all'esordio - Il derby perugino fra i due amici allenatori Monsignori e Ceppi se lo aggiudica il tecnico dei viterbesi. calcioa5live.com scrive
Napoli Futsal-Active Network 1-1, primo pari del 2025 - Torna la regular season dopo la Supercoppa e capitan Fernando Perugino e compagni arpionano il primo pareggio del 2025. Secondo ilmattino.it