Caivano un proiettile consegnato in chiesa a don Maurizio Patriciello | Meloni | Gesto vile

Tgcom24.mediaset.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier poi aggiunge che "lo Stato è al fianco" del prete e di chi "non si piega alla criminalità". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

