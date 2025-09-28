Caivano un proiettile consegnato in chiesa a don Maurizio Patriciello | Meloni | Gesto vile | Mattarella | Grave intimidazione
Il premier ha poi aggiunto che "lo Stato è al fianco" del prete e di chi "non si piega alla criminalità". Per l'episodio è stato portato in caserma un 75enne: era stato bloccato già un anno fa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Don Patriciello minacciato a Caivano, proiettile in chiesa. Mattarella: «Grave intimidazione» - Un proiettile è statp consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Da ilmessaggero.it
