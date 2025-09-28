Il premier ha poi aggiunto che "lo Stato è al fianco" del prete e di chi "non si piega alla criminalità". Per l'episodio è stato portato in caserma un 75enne: era stato bloccato già un anno fa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Caivano, un proiettile consegnato in chiesa a don Maurizio Patriciello | Meloni: "Gesto vile" | Mattarella: "Grave intimidazione"