Caivano raid armato a pochi metri dal parco per bambini

A Caivano sparatoria in uno spazio per i bambini, inaugurato poche ore prima: dai primi accertamenti dei carabinieri pare che ignoti - sei o sette scooter con a bordo una decina di individui - abbiamo percorso ad alta velocità più strade del rione Parco Verde esplodendo alcuni colpi d?arma da fuoco. Per ora sono stati rinvenuti otto bossoli all'altezza di viale Margherita verso il blocco b, e più precisamente all'altezza dell’incrocio con via dei Tulipani. I carabinieri della compagnia di Caivano e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna sono al lavoro per ricostruire l'esatto tragitto della stesa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caivano, raid armato a pochi metri dal parco per bambini

