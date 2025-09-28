Caivano proiettile sull’altare | nuova intimidazione a don Patriciello
Un fazzoletto con dentro un proiettile, consegnato durante la messa a don Maurizio Patriciello nel Parco Verde di Caivano, ha trasformato una normale domenica in un doloroso promemoria di quanto sia ancora viva la minaccia criminale nel Napoletano. Un gesto inquietante nel cuore della liturgia La piccola chiesa di San Paolo Apostolo, nel cuore del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
