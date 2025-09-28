Caivano proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello | un arresto

Durante la celebrazione della Messa nella parrocchia dei Santi Apostoli di Caivano, officiata da don Maurizio Patriciello, un uomo già noto alle forze dell'ordine è stato fermato dalla scorta del sacerdote e da una pattuglia di carabinieri presenti all'esterno della chiesa. L'episodio è avvenuto mentre l'uomo, in fila per ricevere la Comunione, ha consegnato al sacerdote un plico contenente un proiettile calibro 9x21, presumibilmente della sparatoria di ieri sera quando un gruppo di una decina di persone a bordo di sette-otto scooter ha esploso dei colpi di pistola. L'individuo è stato condotto nei locali della Compagnia di Caivano per accertamenti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

