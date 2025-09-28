Caivano proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello davanti alla sottosegretaria Castiello | fermato un uomo

Durante la messa, al sacerdote anti camorra è stato consegnato un fazzoletto contenente un proiettile: l'uomo che glielo ha dato è stato poi fermato e portato in caserma. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

