Caivano proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello davanti alla sottosegretaria Castiello | fermato un uomo Meloni |  Atto vigliacco

Durante la messa, al sacerdote anti camorra è stato consegnato un fazzoletto contenente un proiettile: l'uomo che glielo ha dato è stato poi fermato e portato in caserma. Intensificate le misure di protezione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Caivano, proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello davanti alla sottosegretaria Castiello: fermato un uomo. Meloni: «Atto vigliacco»

