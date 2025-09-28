Caivano | Proiettile consegnato a don Patriciello durante la Messa

Agi.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Questa mattina, durante la celebrazione della Messa nella parrocchia dei Santa Apostoli di Caivano da parte di don Maurizio Patriciello, un uomo già noto alle forze dell'ordine è stato fermato dalla scorta del sacerdote e da una pattuglia di carabinieri presenti all'esterno della chiesa mentre si trovava in fila per ricevere la Comunione. Aveva appena consegnato al sacerdote un plico contenente un proiettile calibro 9x21. L'uomo è ora nei locali della Compagnia di Caivano, in attesa di accertamenti. " Don Maurizio Patriciello, uomo di fede, passione, speranza, ha dimostrato con l'amore per la sua terra che una Caivano diversa è possibile. 🔗 Leggi su Agi.it

caivano proiettile consegnato a don patriciello durante la messa

© Agi.it - Caivano: Proiettile consegnato a don Patriciello durante la Messa

In questa notizia si parla di: caivano - proiettile

Caivano, minaccia a don Patriciello durante la messa: fedele gli consegna fazzoletto con un proiettile

Caivano, minaccia shock a Don Patriciello durante la messa: un uomo gli consegna un proiettile

Caivano, criminale consegna un proiettile al prete durante la comunione

caivano proiettile consegnato donCaivano, proiettile consegnato a Don Patriciello da uomo in fila per la comunione. In chiesa la sottosegretaria Castiello - Un proiettile è statp consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Si legge su leggo.it

caivano proiettile consegnato donCaivano, proiettile consegnato a Don Patriciello da un uomo in fila per la comunione. In chiesa la sottosegretaria Castiello - Un proiettile è statp consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Caivano Proiettile Consegnato Don