Caivano | Proiettile consegnato a don Patriciello durante la Messa
AGI - Questa mattina, durante la celebrazione della Messa nella parrocchia dei Santa Apostoli di Caivano da parte di don Maurizio Patriciello, un uomo già noto alle forze dell'ordine è stato fermato dalla scorta del sacerdote e da una pattuglia di carabinieri presenti all'esterno della chiesa mentre si trovava in fila per ricevere la Comunione. Aveva appena consegnato al sacerdote un plico contenente un proiettile calibro 9x21. L'uomo è ora nei locali della Compagnia di Caivano, in attesa di accertamenti. " Don Maurizio Patriciello, uomo di fede, passione, speranza, ha dimostrato con l'amore per la sua terra che una Caivano diversa è possibile. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: caivano - proiettile
Caivano, minaccia a don Patriciello durante la messa: fedele gli consegna fazzoletto con un proiettile
Caivano, minaccia shock a Don Patriciello durante la messa: un uomo gli consegna un proiettile
Caivano, criminale consegna un proiettile al prete durante la comunione
Un proiettile calibro 9x21 è stato trovato sull'altare durante la messa domenicale. #camorra #donpatriciello #minacce #caivano #cronacadinapoli #flashnews #primopiano #social #storie #ultimenotizie - X Vai su X
Traffico di stupefacenti a Caivano, custodia cautelare in carcere per 5 persone -- https://www.ilmetropolitano.it/2025/09/23/traffico-di-stupefacenti-a-caivano-custodia-cautelare-in-carcere-per-5-persone/ #ilmetropolitano - facebook.com Vai su Facebook
Caivano, proiettile consegnato a Don Patriciello da uomo in fila per la comunione. In chiesa la sottosegretaria Castiello - Un proiettile è statp consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Si legge su leggo.it
Caivano, proiettile consegnato a Don Patriciello da un uomo in fila per la comunione. In chiesa la sottosegretaria Castiello - Un proiettile è statp consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Segnala msn.com