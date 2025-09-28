AGI - Questa mattina, durante la celebrazione della Messa nella parrocchia dei Santa Apostoli di Caivano da parte di don Maurizio Patriciello, un uomo già noto alle forze dell'ordine è stato fermato dalla scorta del sacerdote e da una pattuglia di carabinieri presenti all'esterno della chiesa mentre si trovava in fila per ricevere la Comunione. Aveva appena consegnato al sacerdote un plico contenente un proiettile calibro 9x21. L'uomo è ora nei locali della Compagnia di Caivano, in attesa di accertamenti. " Don Maurizio Patriciello, uomo di fede, passione, speranza, ha dimostrato con l'amore per la sua terra che una Caivano diversa è possibile. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Caivano: Proiettile consegnato a don Patriciello durante la Messa