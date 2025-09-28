Caivano proiettile consegnato a Don Patriciello da uomo in fila per la comunione In chiesa la sottosegretaria Castiello

Ilmessaggero.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un proiettile è statp consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Una chiara minaccia, dopo che ieri sera al centro del. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

caivano proiettile consegnato a don patriciello da uomo in fila per la comunione in chiesa la sottosegretaria castiello

© Ilmessaggero.it - Caivano, proiettile consegnato a Don Patriciello da uomo in fila per la comunione. In chiesa la sottosegretaria Castiello

In questa notizia si parla di: caivano - proiettile

Caivano, minaccia a don Patriciello durante la messa: fedele gli consegna fazzoletto con un proiettile

Caivano, minaccia shock a Don Patriciello durante la messa: un uomo gli consegna un proiettile

Caivano, criminale consegna un proiettile al prete durante la comunione

caivano proiettile consegnato donCaivano, proiettile consegnato a Don Patriciello da uomo in fila per la comunione. In chiesa la sottosegretaria Castiello - Un proiettile è statp consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Segnala msn.com

caivano proiettile consegnato donProiettile consegnato a Don Patriciello durante la messa a Caivano: fermato un uomo - Un uomo ha consegnato un proiettile a Don Patriciello durante la comunione nella chiesa di Caivano, dopo una sparatoria nel quartiere ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Caivano Proiettile Consegnato Don