Caivano minaccia shock a Don Patriciello durante la messa | un uomo gli consegna un proiettile

Durante la messa di oggi, domenica, 28 settembre, a Caivano, Don Maurizio Patriciello è stato vittima di un episodio di minaccia estremamente grave. La notizia è stata riportata dal Mattino che riferisce di una persona che invece di ricevere l'ostia, ha consegnato nelle mani del sacerdote un fazzoletto di carta contenente un proiettile. La reazione del sacerdote. Nonostante la minaccia sotto gli occhi di fedeli visibilmente sconvolti, Don Patriciello ha continuato la funzione religiosa con grande coraggio e determinazione. Sempre secondo il Mattino, l'uomo che ha compiuto il gesto, già noto per aver minacciato il sacerdote in passato entrando in chiesa con un coltello, è stato immediatamente bloccato dai carabinieri e portato via.
