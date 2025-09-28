Caivano minaccia shock a Don Patriciello durante la messa | un uomo gli consegna un proiettile

Dayitalianews.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un gesto inquietante in chiesa. Durante la messa di oggi, domenica, 28 settembre, a Caivano, Don Maurizio Patriciello è stato vittima di un episodio di minaccia estremamente grave. La notizia è stata riportata dal Mattino che riferisce di una persona che invece di ricevere l’ostia, ha consegnato nelle mani del sacerdote un fazzoletto di carta contenente un proiettile. La reazione del sacerdote. Nonostante la minaccia sotto gli occhi di fedeli visibilmente sconvolti, Don Patriciello ha continuato la funzione religiosa con grande coraggio e determinazione. Sempre secondo il Mattino, l’uomo che ha compiuto il gesto, già noto per aver minacciato il sacerdote in passato entrando in chiesa con un coltello, è stato immediatamente bloccato dai carabinieri e portato via. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

caivano minaccia shock a don patriciello durante la messa un uomo gli consegna un proiettile

© Dayitalianews.com - Caivano, minaccia shock a Don Patriciello durante la messa: un uomo gli consegna un proiettile

In questa notizia si parla di: caivano - minaccia

Caivano, minaccia di morte moglie e suocero durante comunione della figlia: arrestato

“Giuro che ti do fuoco”, minaccia di morte la moglie alla prima comunione della figlia: marito arrestato a Caivano

Caivano: Minaccia di morte la moglie durante la cerimonia della prima comunione della loro figlia

caivano minaccia shock donCaivano, minaccia a don Patriciello durante la messa: fedele gli consegna fazzoletto con un proiettile - Dopo la doppia stesa di ieri sera, la camorra non si ferma e minaccia Don Patriciello mentre celebra la messa della domenica. Scrive ilmattino.it

Caivano, minaccia di morte la moglie durante la comunione - Caivano, minaccia di morte la moglie durante la cerimonia della prima comunione della loro figlia. napoli.repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Caivano Minaccia Shock Don