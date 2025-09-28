Caivano minaccia a don Patriciello durante la messa Meloni | Gesto vigliacco

(Adnkronos) – Un fazzoletto con un proiettile è stato consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli), durante la messa. Una chiara minaccia, dopo che sabato sera al centro del rione si sono verificate due ‘stese’. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalla . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

