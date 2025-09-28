Caivano minaccia a don Patriciello durante la messa | fedele gli consegna fazzoletto con un proiettile

Caivano. Dopo la doppia stesa di ieri sera, la camorra non si ferma e minaccia Don Patriciello mentre celebra la messa della domenica. Un familiare dei Ciccarelli, in fila per ricevere la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

caivano minaccia don patricielloCaivano, minaccia a don Patriciello durante la messa: fedele gli consegna fazzoletto con un proiettile - Dopo la doppia stesa di ieri sera, la camorra non si ferma e minaccia Don Patriciello mentre celebra la messa della domenica. Riporta ilmattino.it

caivano minaccia don patricielloSparatoria a Caivano, don Patriciello: “Due stese, sono ‘terroristi'”. E il Prefetto rafforza la vigilanza - L’appello di Don Patriciello: “Ragazzi, fermatevi” "Due orribili stese questa sera. Si legge su fanpage.it

