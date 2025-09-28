Caivano Meloni | Lo Stato è con voi

15.54 "Inaccettabile". Così Giorgia Meloni su quanto accaduto a Caivano (Napoli): un proiettile al prete anticamorra don Patriciello durante la Messa. "Gesto vigliacco,criminale,in un luogo e momento più sacro, che non intimidirà chi, come don Patriciello, rappresenta coraggio e dedizione a favore della comunità e legalità. Al fianco di don Patriciello e di chi non si piega alla criminalità.Lo Stato è con voi,mai un passo indietro". E il Viminale: a don Patriciello intensificate le misure di tutela.Piantedosi parla col parroco. Presto va a Caivano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it