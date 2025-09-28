Caivano Meloni | Lo Stato è con voi
15.54 "Inaccettabile". Così Giorgia Meloni su quanto accaduto a Caivano (Napoli): un proiettile al prete anticamorra don Patriciello durante la Messa. "Gesto vigliacco,criminale,in un luogo e momento più sacro, che non intimidirà chi, come don Patriciello, rappresenta coraggio e dedizione a favore della comunità e legalità. Al fianco di don Patriciello e di chi non si piega alla criminalità.Lo Stato è con voi,mai un passo indietro". E il Viminale: a don Patriciello intensificate le misure di tutela.Piantedosi parla col parroco. Presto va a Caivano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: caivano - meloni
Paura a Caivano, un proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello. Meloni: "Gesto vigliacco"
Caivano, un proiettile consegnato in chiesa a don Maurizio Patriciello | Meloni: "Gesto vile"
Caivano, minaccia a don Patriciello durante la messa. Meloni: “Gesto vigliacco”
#Caivano, un proiettile recapitato a #donPatriciello . #Meloni: gesto vigliacco, lo Stato è con voi e non arretra Vai su X
Un corteo di auto e moto ha sfilato per le strade del Parco Verde di Caivano per poi aprire il fuoco con decine di bossoli esplosi. Don Patriciello: "Terribile stesa, i bambini sono terrorizzati". La criminalità sfida apertamente il Governo Meloni ? - facebook.com Vai su Facebook
Caivano, un proiettile recapitato a don Patriciello. Meloni: gesto vigliacco, lo Stato è con voi e non arretra - Durante la messa nella parrocchia di San Paolo Apostolo, un uomo, confondendosi tra i fedeli, ha consegnato a don Patri ... Segnala askanews.it
Caivano, proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello. Meloni “Al fianco di tutti coloro che non si piegano alla criminalità” - 1 minuto per la lettura NAPOLI (ITALPRESS) – Un proiettile è stato consegnato a don Maurizio Patriciello, durante la messa nella parrocchia di San Paolo Apostolo, all’interno del Parco Verde a Caivano ... Riporta msn.com