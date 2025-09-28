Caivano due stese davanti alla parrocchia don Patriciello | Ragazzi fermatevi

“I ‘terroristi’ che ieri sera hanno seminato il panico a Caivano, erano tutti giovanissimi. Ragazzi, nel nome di Dio, fermatevi! Godetevi la vostra bella gioventù”: lo scrive su facebook Padre Maurizio Patriciello dopo le due “stese” a colpi di pistola sparate da un gruppo di una decina di persone a bordo di otto scooter ieri sera davanti alla parrocchia. Forte l’appello del parroco anticamorra: “La strada che avete intrapreso è un vicolo cieco. Finisce sempre o al carcere o al camposanto. Sempre. Voi lo sapete. Stolti, non illudetevi. Non siete più scaltri di chi vi ha preceduto. Avete il fiato sul collo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it