Caivano Don Patriciello riceve un proiettile durante la messa | fermato un sospetto

Ildifforme.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembrerebbe, come riporta l'Ansa, che si trattasse di un bossolo, probabilmente proveniente dalla sparatoria avvenuta ieri sera a Caivano e duramente condannata dal parroco sui suoi canali social. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

caivano don patriciello riceve un proiettile durante la messa fermato un sospetto

© Ildifforme.it - Caivano, Don Patriciello riceve un proiettile durante la messa: fermato un sospetto

In questa notizia si parla di: caivano - patriciello

Sparatoria a Caivano, don Patriciello: “Due stese, sono ‘terroristi'”. E il Prefetto rafforza la vigilanza

Raid Caivano: don Patriciello, malavita ha subito colpi durissimi

Caivano, due “stese” davanti alla parrocchia, don Patriciello: Ragazzi fermatevi

caivano don patriciello riceveConsegna un proiettile a don Patriciello durante la messa: l’ultimo affronto al prete di Caivano - Un uomo si è messo in fila per la comunione, all’altare ha dato al parroco una busta con un bossolo. Segnala quotidiano.net

caivano don patriciello riceveCaivano, proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello: fermato un uomo -  È stato fermato poco dopo dalla scorta del sacerdote e dai carabinieri fuori la chiesa a Caivano ... Si legge su editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Caivano Don Patriciello Riceve