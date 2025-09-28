Caivano Don Patriciello riceve un bossolo durante la messa | arrestato 75enne per atti persecutori
Sembrerebbe, come riporta l'Ansa, che si trattasse di un bossolo, probabilmente proveniente dalla sparatoria avvenuta ieri sera a Caivano e duramente condannata dal parroco sui suoi canali social. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: caivano - patriciello
Sparatoria a Caivano, don Patriciello: “Due stese, sono ‘terroristi'”. E il Prefetto rafforza la vigilanza
Raid Caivano: don Patriciello, malavita ha subito colpi durissimi
Caivano, due “stese” davanti alla parrocchia, don Patriciello: Ragazzi fermatevi
Durante una messa a Caivano, in provincia di Napoli, un uomo in fila per la comunione ha consegnato un proiettile a don Patriciello, sacerdote in prima linea contro la camorra. Rafforzate le misure di sucurezza - X Vai su X
Solidarietà a don Maurizio Patriciello. Durante la messa, qualcuno gli ha consegnato un proiettile avvolto in un tovagliolo bianco: un gesto intimidatorio e vergognoso. Le minacce non fermeranno il suo impegno sul territorio: la sua opera a Caivano prosegue, - facebook.com Vai su Facebook
Consegna un proiettile a don Patriciello durante la messa: l’ultimo affronto al prete di Caivano - Un uomo si è messo in fila per la comunione, all’altare ha dato al parroco una busta con un bossolo. Lo riporta quotidiano.net
Caivano: minacce a don Patriciello/ Proiettile consegnato durante la messa: fermato il suocero di un boss - Don Patriciello minacciato a Caivano: al prete della legalità consegnato, durante la messa, un proiettile dal suocero di un boss ... Secondo ilsussidiario.net