Caivano criminale consegna un proiettile al prete durante la comunione

28 set 2025

«È raccapricciante e vergognoso quello che è accaduto questa mattina in mia presenza, a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo dall’interno del Parco Verde durante la messa officiata da don Maurizio Patriciello. Un esponente della criminalità locale - informa Pina Castiello, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri - confondendosi tra i fedeli in fila per il rito di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

