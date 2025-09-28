Caivano consegna un bossolo in chiesa a don Patriciello | bloccato dai carabinieri

Un uomo, in fila per ricevere la Comunione nella chiesa del Parco Verde di Caivano, quando si è presentato davanti a don Maurizio Patriciello, gli ha consegnato – secondo quanto hanno ricostruito i Carabinieri – una busta con dentro un bossolo, presumibilmente della sparatoria di ieri sera quando un gruppo di una decina di persone a bordo di sette-otto scooter ha esploso dei colpi di pistola. L’uomo è stato bloccato dagli uomini della scorta di don Patriciello e dai Carabinieri del servizio di vigilanza. Secondo quanto riferito, avrebbe manifestato in passato problemi psichiatrici. Il fatto ha destato grande scalpore a Caivano: sulla vicenda il sacerdote nelle ultime ore ha preso una dura posizione sui social. 🔗 Leggi su Ildenaro.it