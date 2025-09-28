Caivano consegna un bossolo in chiesa a don Patriciello | bloccato dai carabinieri
Un uomo, in fila per ricevere la Comunione nella chiesa del Parco Verde di Caivano, quando si è presentato davanti a don Maurizio Patriciello, gli ha consegnato – secondo quanto hanno ricostruito i Carabinieri – una busta con dentro un bossolo, presumibilmente della sparatoria di ieri sera quando un gruppo di una decina di persone a bordo di sette-otto scooter ha esploso dei colpi di pistola. L’uomo è stato bloccato dagli uomini della scorta di don Patriciello e dai Carabinieri del servizio di vigilanza. Secondo quanto riferito, avrebbe manifestato in passato problemi psichiatrici. Il fatto ha destato grande scalpore a Caivano: sulla vicenda il sacerdote nelle ultime ore ha preso una dura posizione sui social. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: caivano - consegna
Caivano, minaccia a don Patriciello durante la messa: fedele gli consegna fazzoletto con un proiettile
Caivano, minaccia shock a Don Patriciello durante la messa: un uomo gli consegna un proiettile
Caivano, criminale consegna un proiettile al prete durante la comunione
Vieni a scoprire il nostro menù e lasciati conquistare dalle nostre pizze! Il nostro pizzaiolo è pronto a servirti le migliori specialità, con gusti per tutti i palati. Ti aspettiamo per una cena indimenticabile! Via Marzano 61 - 80023 Caivano (NA) 327033227 - facebook.com Vai su Facebook
Consegna un proiettile a don Patriciello durante la messa: l’ultimo affronto al prete di Caivano - Un uomo si è messo in fila per la comunione, all’altare ha dato al parroco una busta con un bossolo. Secondo quotidiano.net
Caivano, proiettile consegnato a Don Patriciello da un uomo in fila per la comunione. In chiesa la sottosegretaria Castiello - Un proiettile è statp consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Da msn.com