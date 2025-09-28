Solidarietà bipartisan, per una volta, a don Maurizio Patriciello, il prete in trincea, a Caivano, contro la camorra e la criminalità, destinatario di un proiettile che è qualcosa in più di un semplice avviso. Nel quartiere simbolo del degrado delle periferie, dove il governo Meloni da tre anni ha avviato progetti di bonifica sia dal punto di vista dell’ordine pubblico che di quello culturale e sociale, i clan provano a rialzare la testa m inacciando l’uomo simbolo che sta accompagnando i l progetto di rinascita avviato dalla premier Meloni. Un f azzoletto con un proiettile, consegnato a don Maurizio Patriciello, segna la reazione dell’anti-Stato, che mette nel mirino il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli), destinatario dell’avviso durante la messa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caivano “bonificata”, la camorra reagisce: un proiettile per don Patriciello. Meloni: “Gesto ignobile”