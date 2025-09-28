Caivano arrestato l'uomo che ha consegnato un proiettile a don Patriciello durante la messa

Carabinieri e polizia hanno arrestato un uomo di 75 anni, accusato di atti persecutori nei confronti del prete del Parco Verde di Caivano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caivano - arrestato

Caivano, cocaina nascosta in una fioriera: arrestato pusher al Parco Verde

Caivano, incendio di rifiuti in un’azienda del consorzio: 54enne arrestato

Caivano: incendio di rifiuti in un’azienda del consorzio ASI, arrestato 54enne

Campi Flegrei. . PUSHER ARRESTATO A CAIVANO, E' CIRO MIGLIORE L'EX FIDANZATO DI MARIA PAOLA GAGLIONE - facebook.com Vai su Facebook

#Cronaca Caivano: sorpreso a cedere droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato - X Vai su X

Caivano, arrestato l’uomo che ha consegnato un proiettile a don Patriciello durante la messa - Carabinieri e polizia hanno arrestato un uomo di 75 anni, accusato di atti persecutori nei confronti del prete del Parco Verde di Caivano ... Da fanpage.it

Caivano, proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello: fermato un uomo - È stato fermato poco dopo dalla scorta del sacerdote e dai carabinieri fuori la chiesa a Caivano ... editorialedomani.it scrive