Cagliari Inter vittoria numero 1600 per i nerazzurri arrivata contro i sardi | prova d’autorità ma con dei difetti

Internews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cagliari Inter, tre punti pesanti alla Domus: prova d’autorità, ma con dei difetti. Gol di Lautaro e Pio Esposito, Chivu elogia la squadra. L’ Inter torna da Cagliari con tre punti fondamentali e la sensazione di aver ritrovato solidità dopo un avvio di campionato non semplice. Alla Unipol Domus, i nerazzurri di Cristian Chivu si sono imposti 2-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez al 9’ e di Francesco Pio Esposito al 37’ della ripresa. Un successo che vale la vittoria numero 1.600 nella storia dell’Inter in Serie A (solo la Juventus ha fatto meglio con 1.714, seguita dal Milan a 1.509) e che porta la squadra a quota 9 punti in classifica, in piena zona Champions League, a meno due proprio dai bianconeri. 🔗 Leggi su Internews24.com

cagliari inter vittoria numero 1600 per i nerazzurri arrivata contro i sardi prova d8217autorit224 ma con dei difetti

© Internews24.com - Cagliari Inter, vittoria numero 1600 per i nerazzurri arrivata contro i sardi: prova d’autorità, ma con dei difetti

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Inter, tre punti pesanti a Cagliari: Lautaro apre, Esposito chiude

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

cagliari inter vittoria numeroCagliari-Inter 0-2: Lautaro e Pio Esposito firmano il blitz nerazzurro - Inter di sabato 27 settembre 2025: il capitano sblocca il risultato, Esposito chiude il match ... Segnala calciomagazine.net

cagliari inter vittoria numeroQuando si gioca Cagliari - Inter? - Inter: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Inter Vittoria Numero