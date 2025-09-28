Cagliari Inter, tre punti pesanti alla Domus: prova d’autorità, ma con dei difetti. Gol di Lautaro e Pio Esposito, Chivu elogia la squadra. L’ Inter torna da Cagliari con tre punti fondamentali e la sensazione di aver ritrovato solidità dopo un avvio di campionato non semplice. Alla Unipol Domus, i nerazzurri di Cristian Chivu si sono imposti 2-0 grazie ai gol di Lautaro Martinez al 9’ e di Francesco Pio Esposito al 37’ della ripresa. Un successo che vale la vittoria numero 1.600 nella storia dell’Inter in Serie A (solo la Juventus ha fatto meglio con 1.714, seguita dal Milan a 1.509) e che porta la squadra a quota 9 punti in classifica, in piena zona Champions League, a meno due proprio dai bianconeri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cagliari Inter, vittoria numero 1600 per i nerazzurri arrivata contro i sardi: prova d’autorità, ma con dei difetti