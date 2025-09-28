Il commento di Tuttosport. Il successo per 2-0 contro il Cagliari non è solo un passo avanti in classifica per l’ Inter, ma anche un traguardo storico. Con questo risultato, i nerazzurri hanno infatti raggiunto la vittoria numero 1.600 in Serie A, diventando la seconda squadra a riuscirci dopo la Juventus (1.714), davanti al Milan fermo a 1.509. Come sottolineato da Tuttosport, la squadra di Cristian Chivu ha centrato tre punti con una prova di autorità, pur con il difetto già emerso in questo avvio di stagione: la difficoltà a chiudere le partite in anticipo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cagliari Inter, prova di autorità per i nerazzurri: 75? di dominio ma rimane il solito difetto!