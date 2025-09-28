Cagliari Inter le dichiarazioni del tecnico Pisacane rossoblu nel post gara

Le dichiarazioni di Pisacane dopo quella che è stata la partita di Serie A Cagliari Inter Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Pisacane ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Cagliari Inter di Serie A. LE DICHIARAZIONI – «» INFORTUNIO BELOTTI – «Speriamo che non sia nulla di grave. La salute di Andrea viene prima di tutto. E’ . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari Inter, le dichiarazioni del tecnico Pisacane rossoblu nel post gara

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito nel mirino della Fiorentina ma il Cagliari tenta il sorpasso: il futuro si decide a breve

Cagliari-Inter 0-2, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA #CagliariInter - X Vai su X

Radio1 Rai. . #Calcio #SerieA Tre le partite odierne. Si riparte con Como-Cremonese alle 15. Juventus-Atalanta alle 18. Cagliari-Inter alle 20.45. Le radiocronache, anche con la Serie B, in Sabato Sport e #TuttoilCalcioMinutoperMinuto. Diego Carmignani #G - facebook.com Vai su Facebook

Chivu dopo Cagliari Inter: “Pisacane mi ha sorpreso”, poi l’annuncio su Pio Esposito - Nel post gara di Cagliari Inter ha parlato il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ed ha rilasciato dichiarazioni importanti. Lo riporta spaziointer.it

Chivu nel post partita: «Il Cagliari ci ha messo in difficoltà, ci hanno sorpreso con il modulo. La gara? Dico questo» - Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ha parlato nel post partita del match della quinta giornata contro il Cagliari di Pisacane. Da cagliarinews24.com